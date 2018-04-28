Apple приступила к созданию очков виртуальной и дополненной реальности

Вашингтон, 28 апреля. Производитель всемирно известной электронной техники, компания Apple, приступила к созданию очков с применением совмещенных технологий виртуальной и дополненной реальности. Девайс будущего могут представить уже через 2 года, сообщает портал CNET.

Отмечается, что скорейшую разработку подобных очков продвигает глава Apple Тим Кук, который уверен, что будущее именно за технологией дополненной реальности. Напомним, она уже частично представлена в новейшем смартфоне Apple — iPhone X. Технология дополненной реальности позволяет совмещать реальное изображение с графическими элементами.

В настоящее время технология AR ограничена возможностями смартфонов, поэтому в Apple намерены снабдить свои сверхсовременные очки двумя дисплеями с разрешением 8К каждый, что выше, чем у самых дорогостоящих телевизоров.

Впрочем, амбициозный проект Apple в настоящее время находится на стадии планирования, поэтому с уверенностью говорить о тех или иных характеристиках очков пока рано.