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Apple приступила к созданию очков виртуальной и дополненной реальности
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    Apple приступила к созданию очков виртуальной и дополненной реальности

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    Apple приступила к созданию очков виртуальной и дополненной реальности

    Вашингтон, 28 апреля. Производитель всемирно известной электронной техники, компания Apple, приступила к созданию очков с применением совмещенных технологий виртуальной и дополненной реальности. Девайс будущего могут представить уже через 2 года, сообщает портал CNET.

    Отмечается, что скорейшую разработку подобных очков продвигает глава Apple Тим Кук, который уверен, что будущее именно за технологией дополненной реальности. Напомним, она уже частично представлена в новейшем смартфоне Apple — iPhone X. Технология дополненной реальности позволяет совмещать реальное изображение с графическими элементами.  

    В настоящее время технология AR ограничена возможностями смартфонов, поэтому в Apple намерены снабдить свои сверхсовременные очки двумя дисплеями с разрешением 8К каждый, что выше, чем у самых дорогостоящих телевизоров.   

    Впрочем, амбициозный проект Apple в настоящее время находится на стадии планирования, поэтому с уверенностью говорить о тех или иных характеристиках очков пока рано.  

    Автор: Федор Веснин
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