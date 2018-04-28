ЛНР: жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира»

Луганск, 28 апреля. В трудовом «Марше мира», который состоится 1 мая в Луганске, примут участие около сотни жителей подконтрольной Киеву территорий Донбасса, сообщил глава Федерации профосюзов ЛНР Олег Акимов.

Ежегодно традиционное первомайское шествие в Луганске становится все более массовым. По словам Олега Акимова, в 2017 году по улицам столицы ЛНР прошли свыше 20 тысяч участников. В этом году жители подконтрольных Киеву территорий Луганской области активно интересуются парадом в рамках программы по воссоединению Донбасса.

«Интерес есть, мы получили предварительные соглашения, до ста участников у нас будет», — сказал профсоюзный лидер.

Акимов также добавил, что в ЛНР съедутся гости из других регионов, в том числе из российского Крыма.