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ЛНР: жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира»
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    ЛНР: жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира»

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    ЛНР: жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса примут участие в «Марше мира»

    Луганск, 28 апреля. В трудовом «Марше мира», который состоится 1 мая в Луганске, примут участие около сотни жителей подконтрольной Киеву территорий Донбасса, сообщил глава Федерации профосюзов ЛНР Олег Акимов.

    Ежегодно традиционное первомайское шествие в Луганске становится все более массовым. По словам Олега Акимова, в 2017 году по улицам столицы ЛНР прошли свыше 20 тысяч участников. В этом году жители подконтрольных Киеву территорий Луганской области активно интересуются парадом в рамках программы по воссоединению Донбасса. 

    «Интерес есть, мы получили предварительные соглашения, до ста участников у нас будет», — сказал профсоюзный лидер.

    Акимов также добавил, что в ЛНР съедутся гости из других регионов, в том числе из российского Крыма. 

    Автор: Ирина Селезнева
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