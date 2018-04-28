Это очень серьезно: Онищенко объяснил, почему украинцы становятся жертвами черных трансплантологов

На Украине процветает бизнес, который в цивилизованных странах давно изжит — черная трансплантология. Это происходит потому, что есть немало украинцев, которые от безденежья сами пытаются нелегально продавать свои органы, рассказала журналистка Ирина Заславец. То, что украинцы вынуждены продавать собственные почки, чтобы выжить, в первую очередь говорит о крайне низком уровне жизни граждан, а это — прямое следствие политики киевского правительства, пришедшего к власти результате госпереворота. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России и Киргизии Геннадий Онищенко.

«Этот бизнес, к сожалению, возник не вчера — такое было всегда, особенно после развала Советского Союза, — отметил парламентарий. — Я много знаю о криминальной практике, когда детей похищали, подбирали по генетической совместимости, а потом просто убивали — это известные вещи. То, что происходит с продажей органов сегодня на Украине, тоже можно отнести к криминалу — нельзя говорить, что люди идут на это добровольно, по своему желанию. Эти люди осознанно идут на причинение серьезного вреда своему здоровью для того, чтобы кормить детей, чтобы дать своим семьям возможность хоть как-то существовать. Украинцы сознательно идут на эти жертвы, и это очень серьезный показатель».

По мнению депутата Госдумы, правительство Украины ничего не делает для того, чтобы люди не были вынуждены участвовать в незаконной трансплантологии, не имея возможности заработать на жизнь другим способом.

«Незаконному украинскому правительству нужно думать о своем народе, чтобы в стране не было людей, которые вынуждены продавать свои органы. То, что там сегодня происходит, говорит о предельной точке безответственности украинского государства и преступной некомпетентности его руководства», — почеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее, выступая в эфире ObozTV, журналист Ирина Заславец рассказала, что для незаконной продажи собственных органов граждане Украины ездят в Турцию. Дело с том, что по турецким законам разрешается дарить свои органы любому человеку, даже не являющемуся родственником.

Специальный этический комитет при турецкой кинике, где производятся подобные операции, уточняет, действительно ли орган дарят, а не продают, но «подготовленные» посредником потенциальные доноры с Украины говорят так, как их научили. Люди сами подписывают согласие, что они свои органы не продают, а дарят, рассказала Заславец.

Журналистка также сообщила, что в киевский институт хирургии и трансплантологии регулярно приходят письма с просьбой купить органы, чаще всего почку — украинцы вынуждены идти на это от безденежья.

Государственный переворот в Киеве произошел в феврале 2014 года, от последствий этого Украина не может оправиться до сих пор.