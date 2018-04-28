Эрдоган должен понимать: в Госдуме пояснили, почему Турция собирается закупать именно российские С-400

Турция собирается закупить у России зенитные ракетные системы С-400. Сделку министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава турецкого МИД отметил: в этой ситуации метод применения санкций неприемлем.

«Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы ему сказали, что нуждаемся в этих системах. Процесс по С-400 был закончен еще до санкций.. Разговор «если ты купишь С-400, мы применим санкции» — это с нами не пройдет. С С-400 дело закончено, но у нас сохраняется необходимость в системах ПВО. Если мы получим от наших союзников хорошее предложение по Patriot или другим системам, мы их рассмотрим», — заявил глава МИД Турции на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, контракт России с Турцией будет способствовать развитию двусторонних отношений и борьбе с международным терроризмом.

«Мы никого не убеждаем и не принуждаем покупать наше оружие, — подчеркивает политик. — Наши ракеты уже показали себя на различных испытаниях, в их эффективности сомнений нет. Тот же С-400 продемонстрировал свою мощь. И, конечно, Турции предстоит сделать выбор между нашим сильным оружием и тем, что предлагают Соединенные Штаты. Их системы по сути — блеф. Но они таким предложением пытаются оградить Турцию от контракта с Россией. Эрдоган должен понимать, что несет ответственность за судьбу государства. У нас, кстати, с Турцией отношения конструктивные. Даже в сирийском вопросе она во многом занимает позицию, отличную от мнения других стран-участниц блока НАТО. Мы не против такого контракта. Россия заинтересована в первую очередь даже не в деньгах от продажи С-400, а в военно-техническом сотрудничестве. К слову, в свое время Эрдогана от госпереворота уберегла именно Россия. Не США, входящие в НАТО, а Россия. Сегодня Турция и Россия совместно борются с терроризмом, и контракт на поставку С-400 будет только способствовать развитию двусторонних отношений».

Как отметил заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, сделка Анкары с Москвой может отрицательно сказаться на поставке в Турцию американских истребителей поколения F-35.

О том, что Турция собирается закупать российские С-400, стало известно еще в ноябре 2016 года. О том, что контракт заключен и уже внесен аванс, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил прошлой осенью. Известно, что Анкара собирается приобрести две батареи комплекса, обслуживать их будет турецкий персонал. Меж тем, Турция станет первой страной из блока НАТО, которая купит российские С-400.