Эксперт рассказал, почему страны Африки готовы покупать произведенное в РФ вооружение

Москва, 28 апреля. Военный эксперт рассказал, почему африканские страны готовы покупать произведенное в России вооружение.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что сразу несколько африканских стран могут закупить у России крупные партии систем ПВО С-400. Стало известно, что уже десять североафриканских стран проявили интерес к российским комплексам.

Андрей Кошкин — военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова — назвал причины, почему африканские страны хотят покупать вооружение, произведенное в России. Об этом сообщает New Inform.

По мнению Кошкина, первая причина заключается в том, что Россия является надежным партнером, и об этом знает и Ближний Восток, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эксперт отметил, что африканские страны хорошо знакомы и с советской, и российской военной техникой. Он напомнил, что автомат «Калашникова» находится на вооружении в двух странах. Это показатель того, что они уважительно относятся к качеству стрелкового вооружения.

«Сегодня концерн «Калашникова» предлагает современные технологии и современное стрелковое вооружение, которое не уступает по мировым стандартам аналогичным, производящимся в других государствах», — отметил Кошкин.

Военный эксперт также подчеркнул, что во всем мире признают высокотехнологические параметры российского оружия.

Эти факторы демонстрируют, что в ближайшие несколько лет Африка станет стабильным покупателем российского вооружения.