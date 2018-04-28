Организаторы «Евровидения» будут считать голоса по новым правилам

Москва, 28 апреля. В международном песенном конкурсе «Евровидение» изменятся правила подсчета голосов жюри. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте конкурса, изменение окажет значительный эффект, при этом оно будет «тонким».

По словам организаторов, каждый отдельный голос члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. Теперь эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию участника.

«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат», — отмечается в сообщении.

Следующий конкурс «Евровидение» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. Россию на нем представит певица Юлия Самойлова с песней I won't break. Первый канал в течение трех дней будет вести трансляцию песенного конкурса.