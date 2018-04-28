Сирия: спецназ Франции переброшен на американскую базу в провинции Хасака

Дамаск, 28 апреля. Подразделение спецназа вооруженных сил Франции переброшено на американскую военную базу в городе Румейлан, который находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военный источник.

По данным агентство , французский спецназ был переброшен из Ирака. При этом французские военнослужащие уже не первый раз пересекают сирийско-иракскую границу. Ранее военнослужащие Франции принимали участие в операциях вблизи сирийских городов Манбидж, Ракка и Дейр-эз-Зор. Кроме того, Париж осуществляет поставки оружия и боеприпасов сирийским курдам.

Стоит отметить, что мирные жители Сирии уже давно воспринимают боевиков из вооруженных курдских отрядов как очередных террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), глядя на зверства курдов на контролируемых ими территориях. При этом курды отказываются вести переговоры с Дамаском по вопросу гуманитарных акций, которые направлены на спасение женщин и детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.