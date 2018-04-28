МИД РФ предупредил о рисках пиратских захватов российских судов Украиной

Москва, 28 апреля. Российское внешнеполитическое ведомство в субботу предупредило судовые компании РФ о том, что существуют реальные риски захвата российских транспортных средств силовыми структурами Украины.

МИД РФ напомнил, что в последнее время случаи незаконного задержания российских судов на Украине участились.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан РФ МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты отметили, что 25 апреля украинское правительство поддержало идею и приняло распоряжение запретить транзит и перевозку грузов по территории Украины под флагом РФ, российскими судами и судовладельцам, а также транспортными средствами, которые заходили в порты Крыма и Севастополя.

Напомним, в конце марта украинские пограничники захватили крымское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж в течение нескольких дней удерживали на судне. Команду Киев обвинил в якобы незаконном входе в Крым. Капитану «Норда» Владимиру Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала ввести в закон понятие «пиратство» после захвата «Норда» украинскими пограничниками.