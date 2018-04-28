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Сирия: в Идлибе произошла серия убийств полевых командиров боевиков
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    Сирия: в Идлибе произошла серия убийств полевых командиров боевиков

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    Сирия: в Идлибе произошла серия убийств полевых командиров боевиков

    Дамаск, 28 апреля. Руководство боевиков в Идлибе объявило «чрезвычайное положение» после серии загадочных убийств полевых командиров группировки. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, за несколько последних дней в Идлибе при невыясненных обстоятельствах были убиты около 50 боевиков, часть из которых являлась видными командирами группировки. В связи с данным инцидентом боевики объявили «чрезвычайное положение».

    Ранее стало известно, что в районе города Серакиб в Идлибе произошел подрыв автомобиля, в котором находился духовный лидер запрещенной в России террористической группировки «Тахрир аш-Шам» Абдулла аль-Мухайсини.

    Автор: Алексей Громов
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