Сирия: в Идлибе произошла серия убийств полевых командиров боевиков

Дамаск, 28 апреля. Руководство боевиков в Идлибе объявило «чрезвычайное положение» после серии загадочных убийств полевых командиров группировки. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon со ссылкой на военный источник.

По данным источника, за несколько последних дней в Идлибе при невыясненных обстоятельствах были убиты около 50 боевиков, часть из которых являлась видными командирами группировки. В связи с данным инцидентом боевики объявили «чрезвычайное положение».

Ранее стало известно, что в районе города Серакиб в Идлибе произошел подрыв автомобиля, в котором находился духовный лидер запрещенной в России террористической группировки «Тахрир аш-Шам» Абдулла аль-Мухайсини.