«Мы нащупали болевую точку»: политолог пояснил, почему США обвиняют РФ в нарушении интеллектуальных прав

В нарушении права на американскую интеллектуальную собственность США обвиняют Россию. Об этом заявила журналистам представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах. По ее словам, в список попали 36 стран, которые якобы не могут обеспечить эффективную защиту интеллектуальной собственности США.

«В текущем году мы выявили в докладе иностранные государства, которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту прав на интеллектуальную собственность США. При этом критически важное внимание уделяется странам с наиболее сложными, давно существующими или ухудшающимися условиями, которые касаются прав на интеллектуальную собственность», — отметила ведущая встречи.

Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей российский политолог Александр Асафов, обвинения в адрес нашей страны в очередной раз безосновательны.

«На самом деле — это реакция американцев на противостояние во внешнеполитической сфере. И все это снова из-за санкций. В Госдуме совсем недавно обсуждали проект антисанкций. В том числе речь зашла и о защите товарных знаков. Действие ответных санкций может стать очень чувствительным для экономики США. Конечно, они против таких мер. Они им не понравятся. Но их стандартная реакция — беспочвенно обвинить Россию. Здесь все оправдания теряют смысл. Даже любые конструктивные аргументы — не важны. Американские политики и средства массовой информации живут в своей реальности, где существует только их позиция и ничья иная. Одно скажу: если идет такая реакция — все мы делаем правильно. Мы нащупали болевую точку».

Как отмечается в докладе, представленном Соединенными Штатами, в этом году вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности, станут темой интенсивного двустороннего взаимодействия. Уточняется что в «приоритетный надзорный список» США включили 12 государств: Алжир, Венесуэлу, Аргентину, Индонезию, Индию, Китай, Канаду, Колумбию, Россию, Кувейт, Украину и Чили. Еще в 24 странах ситуация с защитой американской интеллектуальной собственности обстоит намного лучше, но все же тоже «вызывает тревогу».

На доклад США уже отреагировали в Пекине. В министерстве коммерции КНР отметили, что документ лишен объективности.