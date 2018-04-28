Российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино

Москва, 28 апреля. За четыре месяца текущего года российские фильмы собрали в отечественном прокате больше, чем за весь Год российского кино (2016), сообщили в пресс-службе Фонда кино.

«По состоянию на 27 апреля совокупные сборы российских фильмов в 2018 году уже превзошли итоговые цифры Года российского кино», — отмечается в сообщении.

Всего кассовые сборы составили 8,6 млрд рублей, что почти на 50% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Почти треть сборов обеспечили российские картины режиссеров-дебютантов: «Лед», «Скиф», «Тренер», «Зомбоящик», «За гранью реальности», «Я счастлив», «Хит».

В число десяти самых кассовых российских фильмов 2018 года вошли «Движение вверх», «Лед», «Я худею» и «Три богатыря и принцесса Египта».