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Российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино
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    Российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино

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    Российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино

    Москва, 28 апреля. За четыре месяца текущего года российские фильмы собрали в отечественном прокате больше, чем за весь Год российского кино (2016), сообщили в пресс-службе Фонда кино.

    «По состоянию на 27 апреля совокупные сборы российских фильмов в 2018 году уже превзошли итоговые цифры Года российского кино», — отмечается в сообщении.

    Всего кассовые сборы составили 8,6 млрд рублей, что почти на 50% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Почти треть сборов обеспечили российские картины режиссеров-дебютантов: «Лед», «Скиф», «Тренер», «Зомбоящик», «За гранью реальности», «Я счастлив», «Хит».

    В число десяти самых кассовых российских фильмов 2018 года вошли «Движение вверх», «Лед», «Я худею» и «Три богатыря и принцесса Египта».

    Автор: Алексей Громов
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