Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

Москва, 28 апреля. Следующий, 2019 год, в России будет объявлен Годом театра, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Калягин предложил посвятить следующий год театру, Путин поддержал его идею.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — сказал президент.

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты.