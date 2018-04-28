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Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра
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    Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

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    Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

    Москва, 28 апреля. Следующий, 2019 год, в России будет объявлен Годом театра, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Калягин предложил посвятить следующий год театру, Путин поддержал его идею.

    «Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — сказал президент.

    Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин распределил 100 грантов на культурные и творческие проекты.

    Автор: Василий Котов
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