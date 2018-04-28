«Присваивать чужие награды — норма для США»: кто на самом деле заслужил премию мира за сближение двух Корей

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональду Трампу необходимо вручить Нобелевскую премию мира за стабилизацию ситуации на Корейском полуострове. По мнению политолога-американиста Сергея Судакова, присуждать награду за то, что после угроз и оскорблений последовало заявление о готовности вести с переговоры с КНДР — это абсурд.

Профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что американский политик-республиканец Линдси Грэм очень последовательно отстаивает русофобскую позицию.

«По большому счету, он снискал себе внушительное количество сторонников, но эти сторонники стали от него постепенно отходить. Поэтому сенатору Грэму нужно было проявить себя, показать, что предыдущий президент-демократ Барак Обама незаслуженно получил Нобелевскую премию мира авансом и не оправдал надежд, в отличие от республиканца Дональда Трампа. Все это делается для того, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам, которые пройдут в США 8 ноября 2018 года», — уверен Сергей Судаков.

По словам американиста, Грэм пытается показать, что Трамп не только улучшает экономическую ситуацию внутри страны, меняя систему сбора налогов и создавая рабочие места, но и добивается серьезных побед на внешней арене.

«Вопреки тому, что говорили, будто Трамп ничего не сможет во внешней политике, президент-республиканец снял самую большую угрозу мира — угрозу ядерной войны, которая могла произойти между Северной и Южной Кореями и США. Такие популистские заявления Грэм делает, чтобы набрать очки себе и своей партии. И ему абсолютно наплевать, услышит его Нобелевский комитет или нет, дадут Трампу премию мира или нет. Самое главное — показать, что все успехи — это заслуги Америки. А заслуги России, Китая и всего остального мира для США ничего не стоят», — объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что «заслуга США заключается лишь в том, что Трамп, который оскорблял и обзывал КНДР и ее лидера, в какой-то момент заявил о своей готовности пойти на переговоры».

«С одной стороны, это звучит крайне абсурдно. Но для американцев это очередной повод выпить за своего президента. А мы-то знаем, чья заслуга в том, что на Корейском полуострове воцаряется мир. Я неоднократно был в Южной Корее и знаю, как Сеул готовился к этому сближению. Знаю, какие консультации велись с другими странами мира. Тут известна роль Китая и России, других государств. Все прекрасно понимают это», — заметил Сергей Судаков.

Американист рассказал, что южнокорейцы очень разочарованы тем, как последние события на Корейском полуострове трактуют американцы.

«Южнокорейские СМИ говорят, что единственный, кто достоин Нобелевской премии мира за нормализацию отношений с КНДР — это их президент Мун Чжэ Ин, который пошел наперекор себе, наперекор очень многим, он наступил себе на горло и сделал все, чтобы поехать на 38-ю параллель, на приграничную зону, встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним. Это был длинный путь, который он проделал, несмотря на сумасшедшую критику», — рассказал Сергей Судаков.

Он уверен, что американский президент не достоин Нобелевской награды.