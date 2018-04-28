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«Почувствовал себя Шер»: Киркоров рассказал об «экзекуции» на съемках нового клипа
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    «Почувствовал себя Шер»: Киркоров рассказал об «экзекуции» на съемках нового клипа

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    «Почувствовал себя Шер»: Киркоров рассказал об «экзекуции» на съемках нового клипа

    Москва, 28 апреля. Филипп Киркоров презентовал публике новый клип «Цвет настроения синий» в эфире программы «Вечерний Ургант». Артист признался, что никогда так сильно не менял своего имиджа, и почти почувствовал себя американской певицей Шер. 

    Известный артист примерил на себя образ тинейджера — отсылка к молодому музыканту Face. Он курит, хулиганит и весело проводит время в компании других подростков. В клипе снялись Николай Басков, Иван Ургант, Ольга Бузова, Слава КПСС, Григорий Лепс.

    Филипп Киркоров сильно удивился той популярности, которая приобрела песня среди молодежи. Артист признался, что в его возрасте сменить имидж — это большой шаг. Но эксперимент удался, несмотря на то, что ему пришлось «совершить экзекуцию и превратиться в тинейджера» — сбрить бороду и надеть парик.

    «Уже 10 лет я нахожусь в таком «салонном режиме», и вдруг я почувствовал себя практически певицей Шер, которая в 51 записала песню Believe, выпустила танцевальный альбом и вот уже 20 лет является, скажем так, диско-законодателем танцевальной музыки», — сказал он в интервью «360».

    Автор: Ирина Селезнева
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