«Почувствовал себя Шер»: Киркоров рассказал об «экзекуции» на съемках нового клипа

Москва, 28 апреля. Филипп Киркоров презентовал публике новый клип «Цвет настроения синий» в эфире программы «Вечерний Ургант». Артист признался, что никогда так сильно не менял своего имиджа, и почти почувствовал себя американской певицей Шер.

Известный артист примерил на себя образ тинейджера — отсылка к молодому музыканту Face. Он курит, хулиганит и весело проводит время в компании других подростков. В клипе снялись Николай Басков, Иван Ургант, Ольга Бузова, Слава КПСС, Григорий Лепс.

Филипп Киркоров сильно удивился той популярности, которая приобрела песня среди молодежи. Артист признался, что в его возрасте сменить имидж — это большой шаг. Но эксперимент удался, несмотря на то, что ему пришлось «совершить экзекуцию и превратиться в тинейджера» — сбрить бороду и надеть парик.