Вошел в образ: ивановский школьник ранил себя ножом, исполняя роль Отелло

Иваново, 28 апреля. 16-летний подросток получил ножевое ранение в одной из школ города Иваново. Как информирует пресс-служба СУ СК по области, инцидент произошел во время школьного спектакля в рамках «Шекспировских чтений».

Следствие установило, что в минувший понедельник школьник во время исполнении роли Отелло в спектакле нанес себе ранение кинжалом, использованным в качестве реквизита по инициативе учительницы и не являвшимся бутафорским. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медпомощь. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сноубордистка Дарья Гумен скончалась в возрасте 15 лет. Трагедия произошла в подмосковных Люберцах 25 апреля.