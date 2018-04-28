Башня Trump Tower загорелась в Баку

Баку, 28 апреля. В Баку возник пожар в одном из самых высоких зданий Азербайджана, башне Trump Tower. По информации местных СМИ, возгорание началось на одном из верхних этажей 130-метровой башни, после чего огонь охватил этажи с 13-го по 20-й.

На место ЧП прибыл глава МЧС Азербайджана. Борьбу со стихией ведут десятки пожарных расчетов.

Движение автотранспорта в районе башни Trump Tower ограничено, сотни очевидцев снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.

Данных о пострадавших при пожаре пока нет.



