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Башня Trump Tower загорелась в Баку
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    Башня Trump Tower загорелась в Баку

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    Башня Trump Tower загорелась в Баку

    Баку, 28 апреля. В Баку возник пожар в одном из самых высоких зданий Азербайджана, башне Trump Tower. По информации местных СМИ, возгорание началось на одном из верхних этажей 130-метровой башни, после чего огонь охватил этажи с 13-го по 20-й.

    На место ЧП прибыл глава МЧС Азербайджана. Борьбу со стихией ведут десятки пожарных расчетов. 

    Башня Trump Tower загорелась в Баку

    Движение автотранспорта в районе башни Trump Tower ограничено, сотни очевидцев снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.

    Данных о пострадавших при пожаре пока нет.

     

    Автор: Федор Веснин
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