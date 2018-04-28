Киевский эксперт рассказал, кто виноват в превращении Украины в страну массовой эвакуации

Слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что около трех миллионов граждан страны живут в России, «и это ненормально», вызвало большой отклик и в РФ, и на Украине. По мнению украинских экспертов, у Киева сегодня нет ни одного более-менее привлекательного инструмента для того, чтобы вернуть экономически активных соотечественников на родину. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог Андрей Золотарев, все последние заявления Климкина ничего, по сути, не значат.

По словам Климкина, почти каждый двенадцатый украинец сейчас находится в России.

«И среди них есть много тех, кто не любит Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — сказал Климкин.

Он назвал эту ситуацию печальной и отметил, что постоянно так продолжаться не может.

«Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем так, чтобы в РФ постоянно три миллиона украинцев не находились», — поделился министр.

По его словам, на распределение трудовой миграции повлияло сближение Украины и Евросоюза. «Европа открылась, и некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину», — отметил Климкин, посетовав, что происходит это очень медленно.

По данным агентства Bloomberg, в 2015-2017 годах в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Только в шесть самых популярных у украинских мигрантов стран прибыли более миллиона представителей активного населения. Нацбанк Украины в марте констатировал — в 2017-м объем средств, переведенных трудовыми мигрантами из-за границы, составил 9,3 миллиарда долларов — на 2 миллиарда больше, чем считалось ранее.

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии ФАН отметил, что со стороны Климкина воззвание о возвращении трех миллионов украинцев на родину было не более чем банальной политической трескотней. Причем такой, под которой не стоит ни малейшего экономического базиса. Ни запретительные, ни ограничительные меры в данном случае не сработают — сегодня больше невозможно опустить «железный занавес». Однако нынешней украинской власти подобные заявления выгодны — они снимают сильное социальное напряжение в стране.

Он отметил, что при этом нынешние украинские лидеры помнят: «заробитчане» очень выгодны для государства. По итогам 2017-го украинцы, живущие за границей, заработали и прислали на родину 9 млрд долларов. Это значительно больше, чем все кредиты МВФ вместе взятые. По сути, без денег, посылаемых на родину гастарбайтерами, украинская экономика просто рухнула бы.