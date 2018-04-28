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Сирия: САА уничтожила одного из командиров боевиков в провинции Даръа
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    Сирия: САА уничтожила одного из командиров боевиков в провинции Даръа

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    Сирия: САА уничтожила одного из командиров боевиков в провинции Даръа

    Дамаск, 28 апреля. Сирийская армия ликвидировала еще одного командира боевиков в провинции Даръа вместе с его несколькими товарищами.

    Как пишет Al-Masdar News, правительственная армия уничтожила еще одного командира боевиков на юге Сирии после столкновения внутри города Даръа. По данным СМИ, сирийская армия ликвидировала командира Файлака Сиюфа Мохаммада и нескольких его бойцов в районе Аль-Балад во время интенсивного обстрела артиллерийскими снарядами и ракетами.

    Ранее сообщалось, что на юге Дамаска силы САА уничтожили более 60 боевиков ИГ1 за сутки. В районе Аль-Хаджар Аль-Асвад артиллерия правительственных войск накрыла большую группу экстремистов. 

    Сирия: САА уничтожила одного из командиров боевиков в провинции Даръа

     

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    Автор: Анна Иванова
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