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В Крыму призвали ввести в закон понятие «пиратство» после захвата «Норда» на Украине
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    В Крыму призвали ввести в закон понятие «пиратство» после захвата «Норда» на Украине

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    В Крыму призвали ввести в закон понятие «пиратство» после захвата «Норда» на Украине

    Симферополь, 28 апреля. После захвата российского судна «Норд» украинскими пограничниками в Крыму призвали ввести в закон понятие «пиратство». С такой инициативой выступила морской коллеги в Ливадии сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

    «Учитывая, что международно-правовые акты сегодня не отвечают тем вызовам и угрозам субъектам морской деятельности, обеспечивающим безопасность морского судоходства и граждан РФ, которые находятся на морских судах, а также международные организации сегодня все бездействуют, я прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием «пиратство», — объяснила она.

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

    Ковитиди напомнила, что действующее положение конвенции ООН по морскому праву применяет понятие «пиратство» только по отношению к частным судам или государственным военным кораблям, чьи экипажи вышли из-под контроля.

    Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено украинскими пограничниками в конце марта. Экипаж судна несколько дней удерживали на борту, команду «Норда» Киев обвинил в том, что она якобы нарушила порядок въезда в Крым. Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и заявляет, что Крым якобы является украинской территорией.

    Автор: Василий Котов
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