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Сирия: на юге Дамаска силы САА уничтожили более 60 боевиков ИГ за сутки
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    Сирия: на юге Дамаска силы САА уничтожили более 60 боевиков ИГ за сутки

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    Сирия: на юге Дамаска силы САА уничтожили более 60 боевиков ИГ за сутки

    Дамаск, 28 апреля. САА продолжает успешную операцию против запрещенной в России террористической организации ИГ1 в южном Дамаске. За последние сутки было нейтрализовано не менее 60 боевиков, включая нескольких старших командиров.  

    В районе Аль-Хаджар Аль-Асвад артиллерия правительственных войск накрыла большую группу экстремистов, в числе которых, как отмечает информационное агентство Fars, были и иностранные наемники ИГ.

    Сирия: на юге Дамаска силы САА уничтожили более 60 боевиков ИГ за сутки

    Напомним, в последние дни на южных окраинах сирийской столицы идут ожесточенные бои. В районе под прикрытием ВВС и артиллерии работают наземные части войск САР. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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