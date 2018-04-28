«Видели, как я ночью светился?»: Крымский мост похвастался синей подсветкой

Москва, 28 апреля. Строители Крымского моста в ночь на субботу испытали архитектурную подсветку автодорожной арки. Видео тестового включения было опубликовано на официальных страницах переправы в социальных сетях.

«Видели, как я ночью светился? Это тестировали освещение моей арки. Когда весь достроюсь, ночью арки будут в триколоре», — похвастался мост.

В опубликованном ролике видно, как включается подсветка и арка окрашивается в синий цвет.

Видели, как я ночью светился? Это тестировали освещение моей арки. Когда весь достроюсь, ночью арки будут в триколоре. #стройкавека #ждеммост pic.twitter.com/gKJY2raulD — Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 28, 2018

Как сообщает инфоцентр Крымского моста, всего в подсветке переправы через Керченский пролив используется три цвета российского флага – белый, синий и красный. Белая подсветка расположена на наружных вертикальных конструктивных элементах и фарватерных опорах, синим подсвечивается автодорожная арка, а красным – железнодорожная.

«Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина», — отмечается в сообщении инфоцентра.

В постоянном режиме подсветка Крымского моста начнет работать после того, как закончится строительство железнодорожной части переправы.

Ранее сообщалось, что автодорожная часть Крымского моста откроется уже во второй половине мая.