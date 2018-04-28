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«Видели, как я ночью светился?»: Крымский мост похвастался синей подсветкой
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    «Видели, как я ночью светился?»: Крымский мост похвастался синей подсветкой

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    «Видели, как я ночью светился?»: Крымский мост похвастался синей подсветкой

    Москва, 28 апреля. Строители Крымского моста в ночь на субботу испытали архитектурную подсветку автодорожной арки. Видео тестового включения было опубликовано на официальных страницах переправы в социальных сетях. 

    «Видели, как я ночью светился? Это тестировали освещение моей арки. Когда весь достроюсь, ночью арки будут в триколоре», — похвастался мост. 

    В опубликованном ролике видно, как включается подсветка и арка окрашивается в синий цвет.

    Как сообщает инфоцентр Крымского моста, всего в подсветке переправы через Керченский пролив используется три цвета российского флага – белый, синий и красный. Белая подсветка расположена на наружных вертикальных конструктивных элементах и фарватерных опорах, синим подсвечивается автодорожная арка, а красным – железнодорожная.

    «Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина», — отмечается в сообщении инфоцентра.

    В постоянном режиме подсветка Крымского моста начнет работать после того, как закончится строительство железнодорожной части переправы.

    Ранее сообщалось, что автодорожная часть Крымского моста откроется уже во второй половине мая.

    Автор: Василий Котов
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