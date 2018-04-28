«Смелая и отважная девочка»: мама Бузовой прокомментировала отмену концерта дочери в Осетии

Москва, 28 апреля. Мама телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина прокомментировала ситуацию по поводу отмены концерта дочери во Владикавказе из-за запрета местных властей и поступающих ей угроз.

«Она же отвечает не только за себя, она отвечает за всю команду. Я больше чем уверена, что если бы она одна была, она бы поехала, — рассказала журналистам Ирина Бузова. — Она очень смелая и отважная девочка. Команду она не может подставлять. Зрителей, которые могут нарваться на провокацию», передает телеканал «360».

Напомним, Бузова пожаловалась, что «власти Осетии не дают ей провести концерт». По словам певицы, ей и организаторам выступления поступают угрозы.

Несколько дней назад концерт Бузовой во Владикавказе потребовали отменить из-за «угрозы нравственности».