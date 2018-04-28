«Смелая и отважная девочка»: мама Бузовой прокомментировала отмену концерта дочери в Осетии
Москва, 28 апреля. Мама телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина прокомментировала ситуацию по поводу отмены концерта дочери во Владикавказе из-за запрета местных властей и поступающих ей угроз.
«Она же отвечает не только за себя, она отвечает за всю команду. Я больше чем уверена, что если бы она одна была, она бы поехала, — рассказала журналистам Ирина Бузова. — Она очень смелая и отважная девочка. Команду она не может подставлять. Зрителей, которые могут нарваться на провокацию», передает телеканал «360».
Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам???????? но жестокость некоторых людей не имеет границ ???? #моилюдивсегдасомной
Напомним, Бузова пожаловалась, что «власти Осетии не дают ей провести концерт». По словам певицы, ей и организаторам выступления поступают угрозы.
Несколько дней назад концерт Бузовой во Владикавказе потребовали отменить из-за «угрозы нравственности».