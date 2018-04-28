Не на сувениры же их распилить: эксперт о панике американских СМИ из-за попавших в руки Москвы «Томагавков»

Перехваченные на территории Сирийской Арабской Республики (САР) и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ждет «судьба хуже смерти», пишут американские СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне министерство обороны Российской Федерации представило обломки ракет, которые были выпущены Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по САР 14 апреля. В числе показанной военной техники был и «Томагавк», который так и не долетел до заданной цели из-за поломки. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что полученные в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия.

По мнению Popular Mechanics, реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, РФ может научиться его уничтожать.

«Есть некоторые части военного оборудования в современной ракете, которые умный враг может использовать в своих целях», — говорится в статье.

Пентагон играет в молчанку

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН заметил, что характерно, что Пентагон до сих пор отмалчивается, и не желает признавать очевидное. Понятное дело — работа такая. Они и не признают до тех пор, пока их носом не тыкнут.

«Все же хорошо, что в Америке еще осталась свободная пресса, которая может написать все, как есть. Эксперты Popular Mechanics говорят, что заявление российского ведомства нельзя принимать «за чистую монету», что реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Москва научится его уничтожать. А что они хотели? Что их на сувениры распилят? Вообще-то подобные вещи должны оснащаться системами самоуничтожения, в случае попадания в руки противника. Не знаю, чем там оснащались эти «Томагавки», об этом американцы точно не скажут, да и наше Минобороны тоже. Но факт того, что американская пресса начинает распространять пессимистические настроения — говорит о том, что не все у них там так гладко. При этом Popular Mechanics оправдывается, что в США тоже регулярно попадает оружие противников, чему помогают «друзья правительства» (видимо, имеется в виду шпионская сеть)», — пояснил Дмитрий Родионов.

Кроме того, журнал пишет, что представленные обломки «далеки от неопровержимых доказательств» того, что сирийские системы ПРО успешно перехватили американские ракеты. По словам эксперта, даже если это не так, то их просто «посадили» российские системы РЭБ. Или что они просто сами упали из-за внутренних технических неполадок.