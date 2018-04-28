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Загадочная смерть спортсменки: 15-летняя сноубордистка внезапно скончалась в Подмосковье
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    Загадочная смерть спортсменки: 15-летняя сноубордистка внезапно скончалась в Подмосковье

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    Загадочная смерть спортсменки: 15-летняя сноубордистка внезапно скончалась в Подмосковье

    Москва, 28 апреля. Российская сноубордистка Дарья Гумен скончалась в возрасте 15 лет. Трагедия произошла в подмосковных Люберцах 25 апреля.

    Придя в гости к подруге, девушка почувствовала недомогание, а затем и вовсе потеряла сознание. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть школьницы, пишет телеканал «360».

    По словам отца спортсменки, за пять дней до смерти она проходила медицинское освидетельствование, которое не показало каких-либо нарушений в ее организме.

    По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Через месяц будут станут известны возможные причины смерти девушки.

    Автор: Дима Оленин
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