В Брюсселе прошла международная донорская конференция по Сирии и ближневосточному региону. Комиссар Евросоюза Христос Стилианидес призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

А глава дипломатии Евросоюза союза Федерика Могерини выразила надежду, что мероприятие откроет пространство для политического диалога. По ее словам, сейчас страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим».

Итогом многосторонней встречи стал сбор четырех миллиардов долларов для оказания арабской республике гуманитарной помощи. Впрочем, до поставленной изначально планки в шесть миллиардов участники не дотянули.

Тем временем на южной окраине Дамаска сирийская армия атаковала позиции террористов. Боевикам полностью отрезали пути к отступлению. Авиация и артиллерия уничтожили командные пункты и сеть подземных тоннелей.

Между тем более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев. В городе Дума продолжаются работы по разминированию помещений и прилегающих территорий, ремонтируются автомобильные дороги.

Что же касается мнимой химической атаки в Сирии, у экспертов Организации по запрещению химического оружия появилась новая пища для размышлений. В штаб-квартире ОЗХО в Гааге выступили медики, ставшие свидетелями драматичной постановки в Думе. Они рассказали о том, что на самом деле произошло 7 апреля. Кроме того члены ОЗХО выслушали рассказ Хасана Диабе, мальчика семья которого вынужденно приняла участие в съемках видео «Белых касок». Напомню, западная коалиция во главе с США использовала так называемая химатаку, в качестве предлога для нанесения ракетного удара по Сирии.

«Государственный рейдерский захват» – так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала действия американских чиновников. 25 апреля они прибыли к генеральному консульству нашей страны в Сиэтле и, срезав замок, проникли в здание. В российском посольстве в США этот акт назвали «недружественным шагом» и нарушением всех международных конвенций и договоренностей. В Госдепе Штатов, в свою очередь заявили, что проникновение совершилось, с целью удостовериться, что здание полностью освобождено.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Решение было принято на фоне массовых акций протеста оппозиции, которые начались вскоре после того, как стало известно о его выдвижении на пост. Сейчас обязанности главы правительства возложены на Карена Карапетяна, первого зама председателя Кабмина. После отставки Саргсяна на центральные улицы армянской столицы вышли десятки тысяч людей.

На Украине продолжается борьба с ветряными мельницами. Генеральный прокурор «Незалежной» Юрий Луценко сообщил о задержании жительницы Крыма, которая, по его словам, на недавних президентских выборах в России занималась сбором подписей в поддержку Владимира Путина. Луценко уверяет, что таким образом задержанная нанесла ущерб и вообще пыталась подорвать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и неприкосновенность.

Украинское министерство инфраструктуры пытается запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. А также препятствовать якобы «несанкционированным» посещениям судами портов Крыма. Письмо с такими просьбами было направлено в Совет национальной безопасности и обороны.

Конструктивный разговор начался в Корее. Лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын и глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне на границе государств. Диалог нацелен на улучшение отношений Севера и Юга, а также на перспективу возможного воссоединения. Ким Чен Ын заявил: «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию».