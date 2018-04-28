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Итоги недели: что случилось в мире за семь дней
Общество
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    Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

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    В Брюсселе прошла международная донорская конференция по Сирии и ближневосточному региону. Комиссар Евросоюза Христос Стилианидес призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

    А глава дипломатии Евросоюза союза Федерика Могерини выразила надежду, что мероприятие откроет пространство для политического диалога. По ее словам, сейчас страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим».

    Итогом многосторонней встречи стал сбор четырех миллиардов долларов для оказания арабской республике гуманитарной помощи. Впрочем, до поставленной изначально планки в шесть миллиардов участники не дотянули.

    Тем временем на южной окраине Дамаска сирийская армия атаковала позиции террористов. Боевикам полностью отрезали пути к отступлению. Авиация и артиллерия уничтожили командные пункты и сеть подземных тоннелей.

    Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

    Между тем более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев. В городе Дума продолжаются работы по разминированию помещений и прилегающих территорий, ремонтируются автомобильные дороги.

    Что же касается мнимой химической атаки в Сирии, у экспертов Организации по запрещению химического оружия появилась новая пища для размышлений. В штаб-квартире ОЗХО в Гааге выступили медики, ставшие свидетелями драматичной постановки в Думе. Они рассказали о том, что на самом деле произошло 7 апреля. Кроме того члены ОЗХО выслушали рассказ Хасана Диабе, мальчика семья которого вынужденно приняла участие в съемках видео «Белых касок». Напомню, западная коалиция во главе с США использовала так называемая химатаку, в качестве предлога для нанесения ракетного удара по Сирии.

    Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

    «Государственный рейдерский захват» – так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала действия американских чиновников. 25 апреля они прибыли к генеральному консульству нашей страны в Сиэтле и, срезав замок, проникли в здание. В российском посольстве в США этот акт назвали «недружественным шагом» и нарушением всех международных конвенций и договоренностей. В Госдепе Штатов, в свою очередь заявили, что проникновение совершилось, с целью удостовериться, что здание полностью освобождено.

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Решение было принято на фоне массовых акций протеста оппозиции, которые начались вскоре после того, как стало известно о его выдвижении на пост. Сейчас обязанности главы правительства возложены на Карена Карапетяна, первого зама председателя Кабмина. После отставки Саргсяна на центральные улицы армянской столицы вышли  десятки тысяч людей.

    Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

    На Украине продолжается борьба с ветряными мельницами. Генеральный прокурор «Незалежной» Юрий Луценко сообщил о задержании жительницы Крыма, которая, по его словам, на недавних президентских выборах в России занималась сбором подписей в поддержку Владимира Путина. Луценко уверяет, что таким образом задержанная нанесла ущерб и вообще пыталась подорвать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и неприкосновенность.

    Украинское министерство инфраструктуры пытается запретить российским судам входить во внутренние воды Украины. А также препятствовать якобы «несанкционированным» посещениям судами портов Крыма. Письмо с такими просьбами было направлено в Совет национальной безопасности и обороны.

    Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

    Конструктивный разговор начался в Корее. Лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын и глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне на границе государств. Диалог нацелен на улучшение отношений Севера и Юга, а также на перспективу возможного воссоединения. Ким Чен Ын заявил: «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию».

    Автор: Алексей Громов
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