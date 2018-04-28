28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана В Москве стартовали переговоры министров иностранных дел России, Турции и Ирана. На повестке - нынешнее положение дел в Сирийской арабской республике. Особое внимание - решению гуманитарных проблем. Ранее Сергей Лавров успел обсудить актуальные вопросы отдельно с каждым из своих коллег.

Ангела Меркель в Вашингтоне провела переговоры с Дональдом Трампом Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Об этом заявила в Вашингтоне канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с президентом США. Ангела Меркель сообщила, что обсудила с Дональдом Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против Российской Федерации для Германии. Впрочем, несмотря на высокопарные слова, значительных подвижек в важных спорных вопросах главам Германии и США достичь не удалось.

На Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки Строители Крымского моста провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки. Проект предусматривает статичную подсветку тремя цветами: автодорожную арку украсят синие огни, железнодорожную - красные, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белые. Полной подсветкой можно будет любоваться после завершения строительства железнодорожной части переправы, на которой уже нынешним летом начнут укладывать рельсы.