Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана
Политика
Россия заинтересована, чтобы выборы премьера в Армении прошли законно — Затулин
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана. Ангела Меркель в Вашингтоне провела переговоры с Дональдом Трампом. На Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки. В Московском зоопарке появились голубые бараны.
    14:26 28 Апреля 2018
    176

     

    В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    В Москве стартовали переговоры министров иностранных дел России, Турции и Ирана. На повестке - нынешнее положение дел в Сирийской арабской республике. Особое внимание - решению гуманитарных проблем. Ранее Сергей Лавров успел обсудить актуальные вопросы отдельно с каждым из своих коллег.

    Ангела Меркель в Вашингтоне провела переговоры с Дональдом Трампом

    28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    Никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой нужно говорить открытым текстом. Об этом заявила в Вашингтоне канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с президентом США. Ангела Меркель сообщила, что обсудила с Дональдом Трампом политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против Российской Федерации для Германии. Впрочем, несмотря на высокопарные слова, значительных подвижек в важных спорных вопросах главам Германии и США достичь не удалось.

    На Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки

    28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    Строители Крымского моста провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки. Проект предусматривает статичную подсветку тремя цветами: автодорожную арку украсят синие огни, железнодорожную - красные, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белые. Полной подсветкой можно будет любоваться после завершения строительства железнодорожной части переправы, на которой уже нынешним летом начнут укладывать рельсы.

    В Московском зоопарке появились голубые бараны

    28 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве стартовали переговоры глав МИД России, Турции и Ирана

    В Московском зоопарке появились занесённые в международную Красную книгу голубые бараны. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу. Уже в будущем году от них рассчитывают получить потомство. Свое название голубой баран получил благодаря необычному характерному окрасу: его шерсть обладает красивым голубым отливом. В природе голубые бараны обитают в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    В Госдуме Киеву предложили «заполучить» Крымский мост с помощью Photoshop

    В Госдуме Киеву предложили «заполучить» Крымский мост с помощью Photoshop

    11:16   28 Апреля 2018
    1988
    Большинство россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

    Большинство россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

    8:30   28 Апреля 2018
    407
    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

    17:50   27 Апреля 2018
    11975
    Путин назвал реализацию послания ФС исторической необходимостью и вопросом будущего России

    Путин назвал реализацию послания ФС исторической необходимостью и вопросом будущего России

    15:22   27 Апреля 2018
    1369