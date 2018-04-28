Кремль прокомментировал встречу Трампа и Меркель

Москва, 28 апреля. В Кремле не располагают информацией о том, обсуждался ли на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа вопрос о вреде антироссийских санкций, заявил в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы также ориентируемся на заявления, которые были уже сделаны, большей информации мы не располагаем», — прокомментировал он встречу Меркель и Трампа.

Также Песков напомнил, что Москва считает недопустимой ситуацию, когда санкционная политика Вашингтона наносит ущерб интересам российского бизнеса, передает корреспондент ФАН.

Напомним, новые антироссийские санкции Вашингтон ввел в начале апреля. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа состоялась накануне в Вашингтоне. На ней Меркель заявила, что в плохих отношениях с Москвой никто не заинтересован.