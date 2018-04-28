«Мы превратим в пепел их военные части»: Клинцевич ответил на расширение присутствия США в Европе

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Варшавой по наращиванию военного присутствия Соединенных Штатов на территории Польши. Соответствующий текст размещен на сайте Пентагона.

«Польша — наш союзник по НАТО (...). Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий», — заявил Мэттис перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

При этом американский генерал добавил, что в Североатлантическом альянсе решение о размещении войск принимается в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, заявление главы Пентагона следует в контексте «жуткой русофобской риторики, которую в последние годы проводит Вашингтон, однако этому не стоит удивляться».

«Они (США — прим. ФАН) намеренно формировали у жителей Восточной Европы определенный тип мышления. Обратите внимание, они все время заявляют, что Россия якобы агрессивная и очень опасная страна, что от нее необходимо защищаться. За всеми подобными заявлениями следует только эскалация напряженности. Она им нужна чтобы заработать деньги на оборонку, на вооружение, на передислокацию. Только создав врага, США могут подобное проворачивать. С Китаем они пока не могут так поступать, потому что он им нужен, а с нами у них настолько серьезных торговых отношений нет, поэтому и бряцают оружием», — сказал Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Действительно, в последние годы Варшава не раз выражала надежду на наращивание американского военного присутствия на своей территории. Так, в конце марта стало известно, что в Польше был подписан контракт о размещении американских систем противоракетной обороны MIM-104 Patriot.

«Так как все, что они делают, это контрпродуктивно, мы вынуждены будем реагировать. Мы усилим средства наблюдения, реагирования на случай возникновения какой-либо опасной ситуации. Для этого мы и живем в XXI веке, для этого Россия развивает самое современное оружие и военную технику. Мы никогда первыми не нападаем, но в случае необходимости от всех потуг Вашингтона ничего не останется. Мы превратим в пепел их военные части. А в радиоактивный или обычный — это уже не так важно, у нас для всего достаточно возможностей», — заключил сенатор.

Первые комплексы Patriot должны поступить в Польшу в 2022 году. Партия будет включать в себя 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. По заявлению Варшавы, новые системы противоракетной обороны будут размещены на границе с Россией. ЗРК Patriot — американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Напомним, после развала Советского союза и роспуска организации Варшавского договора, Польша наряду с Венгрией и Чехией в 1999 году вступила в Североатлантический альянс, что стало четвертым расширением НАТО и противоречило достигнутым прежде договоренностям с Москвой.