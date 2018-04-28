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Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
Общество
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    Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

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    Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

    Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике российского лидера Владимира Путина на майских праздниках.

    Сегодня, 28 апреля, Путин работает по внутренней повестке дня в Кремле. Отмечается, что до середины дня президент планирует встретиться с главой Союза театральных деятелей России для обсуждения вопросов развития театра. Песков напомнил, что Владимир Путин поддерживает отношения с российским актером и режиссером, председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным.

    По словам пресс-секретаря, с учетом того, что впереди будут длинные выходные, нельзя исключать международные разговоры по телефону.

    Как стало известно, 3 мая российский лидер будет заниматься вопросами подготовки предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Автор: Юлия Майорова
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