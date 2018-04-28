Сирия протестует против курдов и США: корреспондент ФАН запечатлел массовые митинги в Ракке

Ракка продолжает демонстрировать свое недовольство тем, что курды и поддерживающие их американские военные незаконно удерживают регион под своим управлением. Все больше жителей выходит на улицы, и протесты принимают по-настоящему массовый характер. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть многочисленные демонстрации жителей как в самом административном центре провинции, так и к западу от города.

Местное население протестует против оккупации курдских вооруженных формирований, размахивая сирийскими флагами, транспарантами с надписями в поддержку законного президента Башара Асада и выкрикивая лозунги против военного присутствия в Ракке Демократических сил Сирии (SDF) и США. На видео, снятом нашим корреспондентом в столице провинции, можно также увидеть, как жители жгут покрышки, стараясь максимально привлечь к себе внимание оккупантов и местных СМИ.

К демонстрации, организованной в западной части региона, присоединились тысячи людей. Жители поселения Аль-Хамам и близлежащих населенных пунктов взяли в руки флаги и устроили массовое протестное шествие, пройдя несколько километров вдоль шоссе Ат-Табка – Ракка. В ходе данного марша к демонстрантам присоединялись все новые участники, из-за чего поток протестующих людей на видеозаписи нашего корреспондента кажется бесконечным.

Курды не просто заняли регион и организовали здесь строительство своих новых военных объектов. Лидеры «Демократических сил» пытаются насильственно насаждать свои порядки, в том числе, например, запрещая преподавание в школах и вузах на арабском языке. При этом полевые командиры SDF на местах и подконтрольные им отряды занимаются грабежом и мародерством, отнимая у жителей их имущество и бизнес.

Кроме того, ни курды, ни курирующие их американцы не сделали практически ничего для восстановления Ракки. Их совместная военная операция в регионе под названием «Гнев Евфрата» завершилась еще осенью прошлого года, однако с тех пор в административном центре и других районах, где вели бомбардировки ВВС коалиции США, по-прежнему лежат завалы и обломки разрушенных зданий. Ракка была и фактически остается уничтоженной на 80%, город до сих пор совершенно не пригоден для жизни.