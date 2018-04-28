Песков напомнил позицию Путина о свободе Интернета

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о вечном противостоянии Роскомнадзора и Telegram.

Песков напомнил слова Владимира Путина о недопустимости ограничений в интернет-среде.

«Вы знаете, позицию президента, что угрозы живут на пространстве интернета: терроризм и продажа наркотиков, проституция. С этим надо бороться. Но не угрожая в целом свободе интернета», — цитирует слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь также добавил, что не будет комментировать заявление Мариничева.

Ранее сообщалось, что интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram невозможной. По словам Мариничева, борьба с мессенджером Павла Дурова будет продолжаться вечно, так как Telegram является не сайтом, а приложением.