Меню
Общество
Песков напомнил позицию Путина о свободе Интернета
Общество
Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на поздний вечер
Следующая новость
Загрузка...

    Песков напомнил позицию Путина о свободе Интернета

    140

    Песков напомнил позицию Путина о свободе Интернета

    Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о вечном противостоянии Роскомнадзора и Telegram.

    Песков напомнил слова Владимира Путина о недопустимости ограничений в интернет-среде.

    «Вы знаете, позицию президента, что угрозы живут на пространстве интернета: терроризм и продажа наркотиков, проституция. С этим надо бороться. Но не угрожая в целом свободе интернета», — цитирует слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

    Пресс-секретарь также добавил, что не будет комментировать заявление Мариничева.

    Ранее сообщалось, что интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram невозможной. По словам Мариничева, борьба с мессенджером Павла Дурова будет продолжаться вечно, так как Telegram является не сайтом, а приложением.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.