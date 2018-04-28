Белоруссия намерена экспортировать молоко в Россию через единого поставщика

Минск, 28 апреля. Белоруссия поддержала идею Москвы о создании единой компании, через которую будут осуществляться поставки молочной продукции в Россию. Об этом рассказал глава департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

По его словам, сейчас Москва и Минск обсуждают возможность создания единой компании-трейдера. Она будет заниматься поставкой белорусской молочной продукции и контролировать вопрос качества и стоимости продукции.

В Минсельхозе добавили, что на долю Белоруссии приходится более 70% импорта сухого молока. Как пишет РИА Новости, эксперты уточнили, что быстрого решения вопроса ожидать не стоит.