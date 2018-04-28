«Мы знаем позицию Европы»: Песков прокомментировал заявление Меркель о ядерной сделке с Ираном

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что сделка — это первый, но недостаточный шаг в ядерной программе Ирана.

Накануне глава немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что существующего соглашения по атомной сделке недостаточно для сдерживания амбиций Ирана.

«Мы знаем позицию европейских коллег, что сделка должна быть сохранена. Это единственный консенсус, который удалось достигнуть. В результате очень напряженной работы, поэтому любое продолжение совершенствование ситуации может осуществляться на базе чего-то субстантивного», — сказал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не останется в сделке, если не будут устранены ее недостатки.