Песков: Кремль не поручал чиновникам снизить медийную активность перед инаугурацией

Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, рекомендовал ли Кремль чиновникам снизить медийную активность перед инаугурацией главы государства. По его словам, соотуетствующих поручений Кремль не давал.

«Это не так. Президент является сторонником сосредоточенной работы, несмотря на лекторальные циклы. Чтобы работа велась ритмично планомерно и целенаправленно», — подчеркнул Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что администрация президента якобы рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина «снизить медийную активность».

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин победил на них со значительным отрывом, набрав 76,69% голосов избирателей. Торжественная церемония вступления Путина в должность президента Российской Федерации состоится 7 мая 2018 года. После инаугурации будет изменен состав правительства РФ.