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Песков ответил на вопрос, возможна ли национализация «Русала»
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    Песков ответил на вопрос, возможна ли национализация «Русала»

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    Песков ответил на вопрос, возможна ли национализация «Русала»

    Москва, 28 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разработкой решений по поддержке компаний, столкнувшихся с давлением из-за санкций США, занимается кабинет министров. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с компанией «Русал».   

    «Поддержка компаний, которые столкнулись с незаконными действия, этим занимается кабинет министров по поручению президента. Никаких точных решений еще не принималось. Что касается национализации: мы еще не слышали желание собственников пойти по пути национализации…» — приводит корреспондент Федерального агентства новостей комментарий Пескова, которого попросили оценить, возможна ли национализация «Русала».  

    Напомним, ранее стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска рассматривает возможность ухода из совета директоров En+ Group и снижения своей доли участия в компании. 

    В начале апреля Вашингтон расширил список санкций против РФ, добавив в него несколько бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

    Автор: Юлия Майорова
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