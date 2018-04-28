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Общество
«Уже шеи совсем не видно»: поклонники раскритиковали располневшего Баскова
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    «Уже шеи совсем не видно»: поклонники раскритиковали располневшего Баскова

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    «Уже шеи совсем не видно»: поклонники раскритиковали располневшего Баскова

    Москва, 28 апреля. Поклонники Николая Баскова отмечают, что певец за последнее время сильно прибавил в весе. На последних фотографиях «золотой голос России» все использует Photoshop или старается выбрать правильный ракурс, чтобы скрыть второй подбородок. 

    На фото с вечеринки премии российского телеканала RU.TV У Николая Баскова заметны второй подбородок и щеки. Однако в Instagram неудачных снимков нет. Поклонники артиста считают, что он стал злоупотреблять ретушью своих фото. 

    «Так располнел, что уже шеи совсем не видно. Нельзя носить черное — одна большая голова», — пишут разочарованные фанаты.

    Россияне считают, что певцу следует заняться спортом, чтобы привести себя в форму. Некоторые не исключают, что артисту придется обратиться к помощи пластических хирургов, если он не сможет справиться с весом самостоятельно, пишет Ura.ru

     

    За кулисами премии "Bravo" с Eros Ramazzotti ????????????

    Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

    Автор: Ирина Селезнева
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