«Уже шеи совсем не видно»: поклонники раскритиковали располневшего Баскова

Москва, 28 апреля. Поклонники Николая Баскова отмечают, что певец за последнее время сильно прибавил в весе. На последних фотографиях «золотой голос России» все использует Photoshop или старается выбрать правильный ракурс, чтобы скрыть второй подбородок.

На фото с вечеринки премии российского телеканала RU.TV У Николая Баскова заметны второй подбородок и щеки. Однако в Instagram неудачных снимков нет. Поклонники артиста считают, что он стал злоупотреблять ретушью своих фото.

«Так располнел, что уже шеи совсем не видно. Нельзя носить черное — одна большая голова», — пишут разочарованные фанаты.

Россияне считают, что певцу следует заняться спортом, чтобы привести себя в форму. Некоторые не исключают, что артисту придется обратиться к помощи пластических хирургов, если он не сможет справиться с весом самостоятельно, пишет Ura.ru