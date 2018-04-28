«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложениях

Москва, 28 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» в субботу запустила голосовые и видеозвонки в приложениях для мобильных устройств на платформе iOS и Android.

По словам руководителя мобильной разработки «ВКонтакте» Михаила Болдова, защищенные голосовые и видеозвонки станут новым способом общения для десятков миллионов людей.

«Мы продолжаем упрощать и ускорять коммуникацию между людьми», — приводит слова Болдова пресс-служба социальной сети.

Кнопка «Позвонить» теперь появится в приложениях, она будет отображаться в профиле пользователя или в диалоге с ним. При этом пользователи смогут выбирать, кто сможет им звонить. Ранее функция была доступна только в полной версии «ВКонтакте».

Отмечается, что в звонках используется новая технология шифрования, которую «ВКонтакте» анонсировала накануне.