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«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложениях
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    «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложениях

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    «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложениях

    Москва, 28 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» в субботу запустила голосовые и видеозвонки в приложениях для мобильных устройств на платформе iOS и Android.

    По словам руководителя мобильной разработки «ВКонтакте» Михаила Болдова, защищенные голосовые и видеозвонки станут новым способом общения для десятков миллионов людей.

    «Мы продолжаем упрощать и ускорять коммуникацию между людьми», — приводит слова Болдова пресс-служба социальной сети.

    Кнопка «Позвонить» теперь появится в приложениях, она будет отображаться в профиле пользователя или в диалоге с ним. При этом пользователи смогут выбирать, кто сможет им звонить. Ранее функция была доступна только в полной версии «ВКонтакте».

    Отмечается, что в звонках используется новая технология шифрования, которую «ВКонтакте» анонсировала накануне.

    Автор: Василий Котов
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