Непомнящий оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в очной встрече

Санкт-Петербург, 28 апреля. Бывший главный тренер футбольного клуба «Томь» и советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал Федеральному агентству новостей о шансах «Зенита» и ЦСКА в матчей чемпионата страны.

«Я не скажу, что «армейцы» уж прям фавориты матча. Есть некоторые обстоятельства, которые играют в пользу ЦСКА, но я бы сказал, что шансы обеих команд равны. Дело в том, что иногда в командах, где все, как кажется, идет прахом, игроки собираются и в нужный момент играют изо всех сил. Думаю, у «Зенита» как раз такой период», — сказал он.

«Если команда соберется и на поле будет оптимальный состав петербуржцев, и у них может быть небольшое преимущество. Если Манчини действительно сообщил команде, что уходит, игроков это может раскрепостить. Масса таких примеров. Игроки понимают, что в такой ситуации все зависит от них: нужно проявлять себя, доказывать свою надобность команде на следующий сезон. Проблемы «Зенита» в атаке связаны с эмоциями, психологией: моменты они создают, хотя видны трудности команды с организацией игры. Нападающие — люди, которые играют мгновение. Если нет внутреннего спокойствия, уверенности, игрок опаздывает, двигается не так. Для этого нужен кураж, а этого я не вижу», — добавил Непомнящий.