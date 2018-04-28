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Непомнящий оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в очной встрече
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    Непомнящий оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в очной встрече

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    Непомнящий оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в очной встрече

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Бывший главный тренер футбольного клуба «Томь» и советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал Федеральному агентству новостей о шансах «Зенита» и ЦСКА в матчей чемпионата страны.

    «Я не скажу, что «армейцы» уж прям фавориты матча. Есть некоторые обстоятельства, которые играют в пользу ЦСКА, но я бы сказал, что шансы обеих команд равны. Дело в том, что иногда в командах, где все, как кажется, идет прахом, игроки собираются и в нужный момент играют изо всех сил. Думаю, у «Зенита» как раз такой период», — сказал он.

    «Если команда соберется и на поле будет оптимальный состав петербуржцев, и у них может быть небольшое преимущество. Если Манчини действительно сообщил команде, что уходит, игроков это может раскрепостить. Масса таких примеров. Игроки понимают, что в такой ситуации все зависит от них: нужно проявлять себя, доказывать свою надобность команде на следующий сезон. Проблемы «Зенита» в атаке связаны с эмоциями, психологией: моменты они создают, хотя видны трудности команды с организацией игры. Нападающие  — люди, которые играют мгновение. Если нет внутреннего спокойствия, уверенности, игрок опаздывает, двигается не так. Для этого нужен кураж, а этого я не вижу»,  — добавил Непомнящий.

    «Зенит» примет ЦСКА на арене «Санкт-Петербург» 29 апреля в 16.30. После 27 туров петербуржцы занимают 4 место с 49 очками. «Армейцы» расположились на второй строчке — в их активе 51 балл.

    Автор: Алексей Громов
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