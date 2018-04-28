Патриарх Кирилл впервые в истории посетит Албанию

Москва, 28 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Албанию с 28 по 30 апреля. Это будет первый в истории визит представителя РПЦ в эту страну.

«По приглашению предстоятеля Албанской православной церкви архиепископа Анастасия состоится первый в истории официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Албанию», — пояснил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

На протяжении десятилетий обе церкви поддерживали добрые взаимоотношения, чему способствовал схожий опыт гонений на веру в прошлом веке. В данный момент церкви придерживаются схожих позиций в ответах на вызовы современности.

Ожидается, что предстоятели обеих церквей совершат литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Албании Тиране. Затем представитель РПЦ побывает в Православной богословской академии в Дурресе. Также могут пройти встречи с руководством Албании.

Сам Кирилл в преддверии визита заявил, что Албанская церковь на сегодняшний день переживает период возрождения после запрета религии и гонений на верующих во время правления Энвера Ходжи.