Медведев рассказал, как введенные санкции повлияли на Россию
Москва, 28 апреля. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что после введенных Западом санкций против России наша страна выработала инструменты воздействия на них и прошла стресс-тест.
Об этом Медведев сообщил в интервью программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
«Но самое главное, что мы это осознаем, что мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали», — заявил Медведев.
Премьер-министр также отметил, что «экономика живет, социальная сфера развивается». По словам Медведева, санкции отрицательно влияют на всех участников процесса, и это потери и для России, и для европейских стран. Премьер-министр подчеркнул, что меньше потерь для США, так как у России с ними небольшой объем торговли, «но тоже определенные потери» есть.
«Поэтому само по себе это плохо, и это, конечно, будет оказывать влияние на наше развитие на протяжении значительного количества лет», — заявил Медведев.