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Медведев рассказал, как научился запоминать большие объемы информации
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    Медведев рассказал, как научился запоминать большие объемы информации

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    Медведев рассказал, как научился запоминать большие объемы информации

    Москва, 28 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что работа в правительстве научила его запоминать большие объемы информации.

    По его словам, работа в правительстве — большая и интересная, в ходе нее учишься запоминать все цифры «назубок».

    Напомним, что в субботу, 28 апреля, Медведев дал интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилёву на телеканале «Россия 1». В ходе беседы ведущий спросил премьера, как ему удается запоминать огромные объемы данных.

    Ранее сообщалось, что Медведев рассказал, когда Россия может отменить контрсанкции. 

    Автор: Дима Оленин
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