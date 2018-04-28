Украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 28 апреля. Украинские силовики обстреляли из минометов район Донецкой фильтровальной станции в Донбассе. Об этом журналистам рассказал представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По его словам, во время пересменки украинские военные открыли минометный огонь по району, прилегающему к Донецкой фильтровальной станции. ВСУ выпустили по территории 33 мины калибрами 120 и 82 миллиметра. Представитель ДНР уточнил, что обстрел начался в 10.00. В это время патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудники МЧС республики отправились на территорию ДФС для проведения противоминных мероприятий.