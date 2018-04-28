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Политика
Медведев позвал Обаму в Россию оценить «разорванную в клочья» экономику
Общество
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    Медведев позвал Обаму в Россию оценить «разорванную в клочья» экономику

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    Медведев позвал Обаму в Россию оценить «разорванную в клочья» экономику

    Москва, 28 апреля. Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в РФ и посмотреть на «разорванную в клочья» экономику страны, передает «Россия 1».

    Дмитрий Медведев вспомнил слова 44 президента США Барака Обамы. В 2015 году бывший хозяин Овального кабинета заявил, что санкции в отношении РФ разорвут в клочья российскую экономику. Обама обвинил Россию в ситуации на Украины и добавил, что усилиями Вашингтона РФ якобы оказалась в международной изоляции.

    «Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — заявил Медведев.

    Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем разрешении ситуации. Однако США при новом президенте Дональде Трампе продолжают вести недружественную политику, ужесточая санкции. В России готовят законопроект об ответных санкциях. 

    Автор: Ирина Селезнева
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