Медведев рассказал, когда Россия может отменить контрсанкции

Москва, 28 апреля. Отменить ответные российские меры на санкции Запада без принципа взаимности нельзя, они сохранятся. Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр напомнил, что совсем недавно ЕС и США подтвердили свой курс, продлив санкции.

«Конечно, сохранятся, потому что совсем недавно наши партнеры по Европейскому союзу и американцы вновь продлили те решения, которые ранее были приняты», — сказал Медведев в программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

Глава кабинета министров РФ подчеркнул, что для отмены ответных мер необходима взаимность. Медведев также напомнил, что контрсанкции привели к рекордным урожаям и надоям, обеспечив продовольственную безопасность России.

Напомним, в начале апреля Вашингтон расширил антироссийские санкции. В настоящее время в РФ идет работа над законопроектом, где будут прописаны ответные меры России.