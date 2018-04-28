«А вы точно не продаете свой орган?»: зачем едут в Турцию нуждающиеся в деньгах украинцы

Киев, 28 апреля. Журналист телеканала СТБ Ирина Заславец рассказала о развитии незаконной трансплантологии на Украине из-за большого числа желающих продать свои органы.

Для этого украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы, заявила она в эфире «Обзор ТВ».

«Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает — а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю — нет-нет, ни в коем случае», — сказала Заславец, отметив, что врачи в данном случае не виноваты.

Регулярно в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Киеве приходят письма с просьбой приобрести органы. Буквально день назад туда пришло письмо от женщины, которая просит купить у нее почку, потому что ей очень нужны деньги, добавила журналистка.

Отметим, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать трансплантацию и донорство, объяснив этого более низкими ценами на аналогичные операции в Европе, пишет «Утро.ру».