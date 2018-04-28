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Медведев нашел, чему поучиться у американцев
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    Медведев нашел, чему поучиться у американцев

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    Медведев нашел, чему поучиться у американцев

    Москва, 28 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России в чем-то можно поучиться американскому прагматизму и протекционизму, несмотря на то, что РФ не согласна с такой позицией США.

    Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», комментируя веденные Вашингтоном в апреле новые антироссийские санкции. Медведев отметил, что принцип американской политики всегда сводился к защите рынка США и попытке продвигать экономическую повестку дня, и этот принцип американцы соблюдают даже тогда, когда выдвигают политические условия.

    «То есть они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка. Потом говорили: «У нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте!» — пояснил премьер.

    Медведев нашел, чему поучиться у американцев

    Такой подход Медведев назвал жестким американским прагматизмом, который, по его мнению, в чем-то стоит перенять и России.

    «В этом смысле это абсолютно жесткий американский прагматизм. В чем-то, кстати, нам этому даже нужно поучиться. Но это не значит, что мы с этим согласны. Более того, естественно, на такого рода действия будет противодействие», — заключил он.

    Напомним, Вашингтон ввел новые санкции против России в начале апреля. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска , Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

    Автор: Василий Котов
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