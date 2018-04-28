Франция показывает независимость от США: эксперт пояснил суть переговоров министров Шойгу и Парли 

Переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли провел глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Беседа прошла по телефону по инициативе французской стороны. Главной темой разговора стала ситуация в Сирии.

«Двое министров обсудили ситуацию в Сирии. В частности, вопрос химического оружия, борьбу с терроризмом, региональную стабильность и необходимость улучшать гуманитарную обстановку. Они договорились оставаться в контакте», — сообщили в министерстве вооруженных сил Франции.

Как отметил Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин, телефонный разговор между Шойгу и Парли не является явным шагом на сближение, но это поможет вывести Францию на диалог, чтобы наиболее конструктивно разрешить сирийский вопрос.

«Полноценного сближения в военных вопросах России и Франции ожидать не приходится, — подчеркнул эксперт. Франция — член НАТО. Власти США и руководство североатлантического альянса взяли курс на так называемое сдерживание России. И они намерены продолжать ему следовать. Но это не значит, что не возможен контакт по дипломатической линии. Переговоры Шойгу и Парли — свидетельство того, что страны ищут возможность диалога. Хотя в последние годы его эффективность явно снизилась. Но это свидетельствует о том, что Франция сама проявляет активность и хоть как-то демонстрирует независимость от США. Показывает, что сама способна генерировать решения. Россия этот момент учитывает. Таким образом, появляется определенная стратегия в отношении того же Макрона и французской линии в целом».

Также, по мнению эксперта, посредством переговоров Россия может повлиять на позицию Франции.

«Как мы знаем, США заинтересованы в том, чтобы Сирия развалилась на несколько маленьких государств. Придерживаться этой же позиции Соединенные Штаты призывают и союзников. А Россия может повлиять на то, чтобы Франция не следовала так четко этой линии», — заключил Рожин.

Как сообщили во французском оборонном ведомстве, Шойгу и Парли также обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. Как отмечается, телефонная беседа стала продолжением переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые главы государств провели в понедельник.