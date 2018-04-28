Группа SLV и «Мегафон» решили объединить «Евросеть» и «Связной»

Москва, 28 апреля. Торговые сети «Евросеть» и «Связной» объединятся. О слиянии розничных сетей объявили в субботу контролирующий акционер группы компаний «Связной» Группа SLV и сотовый оператор «Мегафон».

Совместное заявление компаний было опубликовано на сайте «Мегафона». Согласно ему, завершить сделку стороны планируют к середине мая. Дочерняя структура «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст все акции компании Euroset N.V. (владелец операционных компаний группы «Евросеть») кипрский DTSRetail LTD (владелец операционных компаний группы «Связной»).

Взамен от структур SLV (DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd) она получит контрольный пакет в DTSRetail, а также два места в совете директоров объединенной компании.

По словам гендиректора «Мегафона» Сергея Солдатенкова, мультибрендовые сети являются стратегически важным каналом дистрибуции для сотового оператора. Он отметил, что объединение с успешной розничной сетью позволит «Мегафону» лучше понимать потребности потребителя услуг и повысить качество обслуживания.