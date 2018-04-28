Изменения в ПДД: зачем нужна «вафельная разметка», и кто главнее на круговой развязке

В России вступили в силу поправки к правилам дорожного движения (ПДД), согласно постановлению, подписанному в октябре прошлого года председателем правительства Дмитрием Медведевым. Согласно этому документу, с 28 апреля 2018 года в России вводится новый тип дорожной разметки (так называемая «вафельная разметка» на перекрестках). Также считаем нелишним напомнить о недавних изменениях правил проезда перекрестков с круговым движением.

Что такое «вафельная разметка» и для чего она нужна

Так называемая «вафельная разметка» должна появиться на перекрестках с 28 апреля 2018 года, в тестовом режиме она существует в Москве с 2015-го. Эта разметка обозначает границы перекрестка, которые нельзя пересекать в случае затора.

Такая разметка нужна для того, чтобы автомобилисты не выезжали на загруженный перекресток, мешая движению уже находящихся на нем водителей, которым загорается зеленый.

Такое правило в ПДД было прописано уже давно, но вот с соблюдением его (в связи с «особым» менталитетом части отечественных автолюбителей) дело обстояло не очень — нарушение было трудно фиксировать. Видимо, штрафы за несоблюдение правил «вафельной разметки» помогут воспитанию вежливости российских автомобилистов. При фиксации камерами нарушения этого правила водителю грозит штраф в тысячу рублей.

Уточняется, что въезжать на «вафельную разметку» при заторе нельзя только тем водителям, которые собираются пересекать перекресток прямо. Если машина поворачиваете направо или налево, то во время включения зеленого света на светофоре она не будет мешать другим участникам движения.

Напоминаем правила кругового движения

Согласно давно назревшим предложениям МВД РФ, которые были приняты после длительных консультаций, в России с октября прошлого года были изменены правила проезда на перекрестках с круговым движением. Поправки, по мнению авторов инициативы, позволяют исключить двоякою трактовку ПДД, а также разночтения в правилах, имеющихся в различных регионах.

Согласно действующим сейчас правилам, на перекрестке с круговым движением преимущество всегда имеет автотранспорт, который движется по кругу, если иное нее предусмотрено дорожными знаками.

То есть, говоря простыми словами, тот, кто уже едет по кругу, всегда «главнее» того, кто только въезжает на круговой перекресток. Это значит, что въезжающие обязаны уступать дорогу тем, кто уже едет. Такие правила приняты во всем мире.

В России раньше такое требование тоже было, но только в случаях, если оно предусматривалось соответствующим дорожным знаком «уступи дорогу». При отсутствии такого знака круговое движение имело статус «нерегулируемого перекрестка» со всеми вытекающими…

Ранее, когда введение этой нормы еще только обсуждалось, независимый автомобильный эксперт Сергей Асланян объяснил Федеральному агентству новостей, почему у нас введение подобного правила может вызвать серьезные проблемы. По мнению Асланяна, проблема не столько в ПДД, сколько в менталитете российских водителей, которые не приучены к вежливости и взаимным уступкам на дорогах.

«Сама по себе идея круговой развязки в мире очень хорошо работает, поскольку это помогает движению, — отмечал эксперт. — Во всем мире по круговой развязке все едут, в первую очередь, не в расчете на правила, а в расчете на вежливость. Есть такое британское правило: «Дорогу уступает тот, кто лучше воспитан».

Что ж, остается наделяться, что и в этом случае штрафы будут способствовать более эффективному «воспитанию» российских автолюбителей.