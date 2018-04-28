Воюющий в Донбассе журналист из Болгарии рассказал, почему США не смогли «перевоспитать» его народ

Донецк, 28 апреля. Большинство жителей Болгарии придерживаются пророссийских взглядов, игнорируя массированную пропаганду Запада. Об этом рассказал болгарский журналист Цветомир Гетов, который, посетив Донбасс, решил вступить в ряды защитников Донецкой народной республики.

«85% болгарского народа настроено прорусски, это и интеллигенция, и простой народ. Даже цыгане и турки, которые там живут (мы ведь тоже многонациональное государство) настроены прорусски…» — отметил Гетов. Его цитирует «ПолитНавигатор».

При этом журналист отметил, что болгарские политики в основном делают то, что им скажет Вашингтон.

«Болгарский народ с Россией всегда был, и всегда будет, как бы Западу это и не нравилось», — подчеркнул Гетов.

По его словам, США вложили немало денег в пропаганду и «перевоспитание болгар», однако добиться такого же результата, как на Украине, не смогли.